Voor 1 september moet er absoluut een veilige oversteekplaats komen in de Moerstraat. Dat is de eis van het oudercomité van het Heilig Hart van Maria-Instituut in 's Gravenwezel. Zaterdag zag u in ons nieuws hoe de 13-jarige Paulien was aangereden op weg naar school. En nu moet er een einde komen aan de onveilige situatie, aldus het oudercomité.