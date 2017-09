Gechipte katten moeten allicht weer naar dierenarts

Katteneigenaars moeten hun jonge katten laten chippen en registeren. Zo kan het baasje van een verloren gelopen kat makkelijk teruggevonden worden. Alleen bestaat de centrale databank waarin alle gegevens verzameld moeten worden nog steeds niet. Vlaams minister voor Dierenwelijn Ben Weyts (N-VA) wacht namelijk al maanden op een advies van de privacycommissie. Dat heeft hij vanmorgen in het Radio 2-programma "De Inspecteur" gezegd.

Minister Weyts bestempelt de maatregel als een flop. "Ik heb deze wet geërfd van het federale niveau. Dierenwelzijn was tot 2014 een federale materie en op dat niveau zijn ze vergeten in te schrijven dat er ook een officiële databank opgericht moest worden om al die kattenchips in te schrijven." Toch heeft ook Weyts zelf katteneigenaars mee aangespoord om hun kat te laten chippen, en in de loop van 2015 beloofde hij ook dat een erkende databank vanaf 2016 in werking zou zijn.

Katteneigenaars, dierenartsen en asielen hebben de voorbije jaren wel massaal gevolg gegeven aan die verplichting. Al maakten zij gebruik van verschillende databanken, waarin al de gegevens van die katten werden genoteerd. Maar omdat er geen sprake is van een centrale databank, bleef het vaak zoeken naar een naald in een hooiberg als een kat teruggevonden moest worden.

Minister Weyts zegt dat er centrale databank in de steigers staat, alleen wacht hij al acht maanden op een advies van de privacycommissie. Als dat advies positief is, kan de databank gelanceerd worden. Dan moeten alle eigenaars van een gechipte kat wellicht opnieuw naar de dierenarts om hun kat te laten registreren.