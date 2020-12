Gedaan met langere wachttijden aan overweg station Zwijndrecht

De volledige spoorweginfrastructuur van het station Zwijndrecht werd hertekend en gemoderniseerd. Eén perron werd zo’n 300 meter opgeschoven waardoor langere wachttijden aan de overweg van de Statiestraat vermeden worden. De perrons werden ook verlengd en verhoogd. Door deze aanpassing moesten ook de sporen, bovenleiding en seininrichting aangepast worden aan de nieuwe situatie. Samen met NMBS worden beide perrons nog verder uitgerust. In het voorjaar 2021 zal alles afgewerkt zijn. Het zorgt ervoor dat het station meer dan ooit op één lijn zit met de buurt.

Wie te voet, met de fiets of de auto wel eens langs het station van Zwijndrecht passeert, weet dat je daar soms lang voor de gesloten slagbomen van de overweg van de Statiestraat kan staan. Of beter, kon staan. Want Infrabel loste dit probleem op door perron 1 zo’n 300 meter op te schuiven. Vroeger lag het oude perron voor de overweg van de Statiestraat. Wanneer een trein, die in de richting van Antwerpen reed, in Zwijndrecht stopte, bleef de overweg de hele tijd dicht tot wanneer de bewuste trein weer vertrok. Door het nieuwe perron te verplaatsen achter de overweg (ter hoogte van de Laarstraat) blijft die niet langer gesloten dan nodig. Concreet, wanneer de trein stilstaat aan het perron gaat de overweg opnieuw open.

Overweg op maat van de buurt

Om de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken werd de overweg aan de Statiestraat volledig vernieuwd tijdens de herfstvakantie. Er is dan sowieso minder verkeer omdat de buurtschool gesloten is. Het wegdek van de overweg werd gemoderniseerd en verstevigd waardoor het gemotoriseerde verkeer er veel comfortabeler over kan rijden. Door deze noodzakelijke aanpassing is de nieuwe overweg ook een pak geluidsarmer dan zijn voorganger. Wanneer er nu auto’s en vrachtwagens over rijden is er een pak minder geluidshinder voor de buurtbewoners. Op vraag van de gemeente werd de overweg bovendien zo’n 2 meter verbreed. Hierdoor kan het voet- en fietspad doorgetrokken worden over de overweg. Zo is er meer plaats voor de zwakke weggebruikers wat een pak veiliger is. Ook twee andere overwegen (Heidestraat en Pauwstraat) in de buurt werden vernieuwd.

Betere “meetkunde” in Zwijndrecht

Door het opschuiven van perron 1 moet de hele spoorinfrastructuur rond de stopplaats aangepast worden aan de nieuwe situatie. Vroeger lagen er in Zwijndrecht, naast de bestaande hoofdsporen, ook nog twee wijksporen en een "doodspoor". Alles bijeen werd iets meer dan 2 km sporen verwijderd om, onder meer, plaats te maken voor het nieuwe perron 1. In totaal werden ook 12 wissels uitgebroken en vervangen door een zogenaamd “trapezium”. Dat is een combinatie van vier wissels. Hierdoor is het mogelijk om in beide richtingen van het ene spoor op het andere te komen. De nieuwe wissels zijn op betonnen dwarsliggers gemonteerd en treinen kunnen er aan een hogere snelheid over rijden. Tegelijk werd ook over een afstand van vier kilometer alle dwarsliggers vervangen.

Door de nieuwe spoorconfiguratie was ook een aanpassing van de bovenleiding en de seininrichting nodig. Zo werd vier kilometer bovenleiding vernieuwd en werden er 40 bovenleidingsportieken (dragende constructies waar de bovenleiding aan vasthangt) vernieuwd. De seininrichting is het geheel aan middelen, in en naast het spoor, om het treinverkeer veilig te exploiteren. Zo werden er in Zwijndrecht in totaal 26 nieuwe seinen en 6 moderne seinketen (kasten met elektronische apparatuur om de seininrichting aan te sturen) geplaatst. De bestaande sensoren in de sporen (om treinen te detecteren) werden vervangen door modernere varianten. Over een lengte van 3 km werden nieuwe kabelgoten geplaatst en zo’n 8 km 1000 volt voedingskabels en glasvezelkabels werden vernieuwd. De huidige installaties worden momenteel nog mechanisch aangestuurd vanuit het stationsgebouw van Zwijndrecht. Dit systeem wordt in het najaar van 2021 vervangen door een modern computergestuurd systeem. Dit nieuwe systeem heeft een hogere betrouwbaarheid dan zijn voorganger en het is ook veel eenvoudiger om te monitoren. Deze aanpassingen zijn nodig om op termijn de spoorlijn uit te rusten met het Europese veiligheidssysteem ETCS.

Moderne perrons voor de reizigers

NMBS en Infrabel vernieuwen eveneens de perrons van het station van Zwijndrecht: ze worden integraal toegankelijk. De perrons worden verlengd tot 275 meter en ook verhoogd tot de standaardhoogte van 76 cm. Daarnaast komt er nieuwe verlichting en zijn de perrons via hellingen bereikbaar. Er worden eveneens nieuwe schuilhuisjes geplaatst. De vernieuwing zal tegen het voorjaar van 2021 volledig afgewerkt zijn.

Massificatie: goed voor onze klanten

Tijdens de werken in Zwijndrecht voerde Infrabel op dezelfde spoorlijn Antwerpen-Gent (L59) ook nog andere werkzaamheden uit in de buurt. De sporen zijn dan toch afgesloten voor het treinverkeer (treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid) en dan is het nuttig om van die gelegenheid gebruik te maken om plaatselijk onderhouds- en/of vernieuwingswerken te doen. Dat is massificatie. Beter alle werkzaamheden concentreren in één gebalde periode in plaats van meerdere, kleine werven te spreiden in de tijd. Want deze laatste optie weegt sowieso zwaarder door op de beschikbare spoorcapaciteit en is dus nadeliger voor onze klanten die op ons net willen rijden. Zo vernieuwde Infrabel twee wissels in de stopplaats van Antwerpen-Zuid.

In totaal werd er zes maanden gewerkt aan de stopplaats van Zwijndrecht. Gespreid over twee periodes van drie maanden in het najaar van 2019 en 2020. Dat is best wel een lange periode. Voor de buurtbewoners die in de buurt van de werf wonen, was dat niet altijd aangenaam. Infrabel probeert altijd om de werfhinder zoveel mogelijk te beperken. Maar alle overlast uitsluiten, was helaas niet mogelijk. De infrastructuurbeheerder bedankt de omwonenden dan ook voor hun geduld en hoopt dat ze voortaan kunnen genieten van de moderne infrastructuur. Alles bijeen werd bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd in het klantvriendelijk maken van het station.

(bericht en foto © Infrabel)