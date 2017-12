Gedempte Zuiderdokken: werken parking Steendok gestart

Vandaag heeft Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, samen met aannemer Van Laere het startschot gegeven voor de bouw van de eerste parking onder de Gedempte Zuiderdokken. Als alles volgens planning verloopt, opent parking Steendok begin 2019 zijn deuren en kan deze grote ruimte bovengronds een nieuwe, groene invulling krijgen.

Onder de Gedempte Zuiderdokken komen 2 nieuwe ondergrondse parkings: parking Kooldok en Steendok. Samen bieden ze bij benadering 2000 parkeerplaatsen voor auto’s en 300 voor fietsen. Ook buurtbewoners kunnen in de parkings terecht om een parkeerplaats te huren. De parkings worden gebouwd en uitgebaat door Q-Park Belgium nv in samenwerking met Algemene Aannemingen Van Laere. In een eerste fase wordt parking Steendok aangelegd, goed voor zo’n 900 auto- en 125 fietsparkeerplaatsen.

“Beide parkings sluiten aan op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien. De in- en uitritten zijn zo gekozen dat het autoverkeer automatisch mee op deze route aansluit en niet verder de stad in moet rijden”, verduidelijkt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Vanuit deze parkings, de zogenoemde ‘Park & Walks’, is de binnenstad van Antwerpen makkelijk te voet te bereiken.”

Zo kan de stad de Scheldekaaien en de Zuiderdokken bovengronds herinrichten als aangename verblijfsruimte voor bewoners en bezoekers.

Werken tussen de kunstwerken

Bij de start van de werken wordt de werf aangekleed door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De werken uit de tentoonstelling ‘Masters Salon Painting 2017’, die de eindwerken van 77 masterstudenten van verschillende Europese academies bundelt, worden aangebracht op de werfafsluiting.

De Koninklijke Maatschappij ter Aanmoediging der Schone Kunsten (KoMASK vzw), een organisatie die zich inzet om jonge kunstenaars voor te stellen aan een ruimer publiek, koppelt een digitale publieksprijs aan de tentoonstelling. Alle buurtbewoners, passanten en bezoekers kunnen gedurende een periode van 3 maanden hun stem uitbrengen op hun favoriete werk.

Begin 2019 gaat parking Steendok open. Aansluitend start de inrichting van het plein boven de parking en de bouw van parking Kooldok. Die is klaar tegen begin 2020.

