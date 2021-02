Het faillissement van de Scoop Store in Antwerpen heeft grote gevolgen voor tientallen ondernemers. In de winkel in de Kloosterstraat konden verschillende ontwerpers en zelfstandigen hun producten aanbieden. Zij verliezen nu al hun producten die in de winkel lagen. Want de curator wil die verkopen om zo de schulden van de failliete zaak te kunnen betalen. Ze moeten nu dus hun eigen spullen terugkopen.