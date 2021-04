Annelies uit Pulderbos is op zoek naar een thuis voor twintig konijnen. Twintig ex-proefkonijnen, want de dieren zijn gebruikt in een onderzoek. Het doel was om te onderzoeken hoeveel ruimte parkkonijnen nodig hebben. Nu het onderzoek achter de rug is mogen de konijnen met pensioen. Annelies wil nu voor elk konijn een geschikte thuis vinden.