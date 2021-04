Nieuws Geen aannemer gevonden voor renovatie liften voetgangerstunnel

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De liften in de Sint-Annatunnel blijven voor problemen zorgen. Op dit moment is de lift aan de kant van linkeroever defect en dat terwijl ook de Kennedy-fietstunnel voor werken gesloten is. Fietsers hebben dus de keuze tussen de waterbus of de roltrap. Het agentschap wegen en verkeer is op zoek naar een aannemer voor de renovatie van de liften, maar kreeg geen enkele reactie op de openbare aanbesteding. De opdracht zal nu in kleinere deelprojecten worden opgesplitst, in de hoop dat er dan wel een aannemer kan worden gevonden.