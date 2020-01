De bouwsector meldt amper nog nieuwe vacatures aan de VDAB. In 2019 was er een daling van maar liefst 22 procent. Paradoxaal, want in de bouw zijn ze wel steeds op zoek naar nieuwe mensen. 8 op de 10 knelpuntberoepen komen uit die sector. Maar de VDAB kan de gezochte profielen gewoonweg niet invullen. In Antwerpen is het tekort aan geschikte profielen nog groter dan elders in Vlaanderen. Dat komt onder meer door projecten zoals de Oosterweelverbinding. En er zijn ook veel bouwbedrijven in Antwerpen die op zoek zijn naar personeel. In Antwerpen alleen al zijn er evenveel bouwbedrijven als in heel Wallonië.