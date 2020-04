Geen Antwerp Pride Parade deze zomer, organisatie onderzoekt 'kleinschalige invulling'

Het holebifestival Antwerp Pride annuleert noodgedwongen de geplande grootschalige evenementen zoals de Antwerp Pride Parade, het Love United Festival en het Closing Festival die begin augustus hadden moeten plaatsvinden. Dat is een gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

De organisatie bekijkt naar eigen zeggen wel nog of er een 'alternatieve en kleinschalige invulling' mogelijk is voor Antwerp Pride, zodat het festival niet volledig moet worden geschrapt. De verdere verfijning van de overheidsmaatregelen in de komende weken zal een belangrijke factor zijn bij het nagaan van de verschillende opties die nog op tafel liggen voor Antwerp Pride, klinkt het. 'We feesten graag en we trekken graag de straat op, maar een Pride is meer dan feesten alleen', zegt voorzitter Bart Abeel. 'De Pride gedachte kan ook op andere zinvolle manieren worden ingevuld en die zullen we nu samen met onze partners bekijken op basis van de verdere maatregelen die de overheid neemt of versoepelt. Op die manier kunnen we de regenboog toch nog laten schitteren in onze stad. Ons thema dit jaar rond Together blijft actueler dan ooit, want samen moeten we hier door.'Antwerp Pride vindt in principe plaats van 5 tot en met zondag 9 augustus. Vorig jaar lokte het evenement over alle activiteiten heen zowat 150.000 bezoekers.

(foto © Belga)