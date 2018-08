Geen appartementsblokken in Dennendael naast de Kalmthoutse Heide

Er komen dan toch geen appartementsblokken in de wijk Dennendael, vlak naast de Kalmthoutse Heide.



In totaal ging het om 34 grote appartementen, 17 aan de Missiehuislei en 17 andere aan de Van Dammedreef. De buren zijn nu opgelucht. Ze vreesden heel wat groen te verliezen, maar ook rust en stilte. Daarom dienden ze zoveel mogelijk bezwaarschriften in. De gemeente Kalmthout weigerde eerder al de bouwvergunning. En nu ook de Provincie. De buren willen dat er nu wordt nagedacht over andere woonvormen. Zoals, het opsplitsen van huizen die te groot zijn geworden voor de bewoners.