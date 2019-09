Een interventiepatrouille van de Antwerpse politie merkte zondagavond op de Groenendaallaan een trekker met een aanhangwagen op. Op de oplegger lag de graafbak van een graafmachine. Omdat de inspecteurs de toestand verdacht vonden besloten ze over te gaan tot controle. De Nederlandse bestuurder maakte een zenuwachtige indruk en bleek met meerdere zaken niet in orde. Hij had niet het correcte rijbewijs, geen vergunning voor de vracht en was niet in orde met de boorddocumenten. In de trekker trof de politie een graafmachine aan. Deze bleek na controle afkomstig van een werf in het Antwerpse. De bestuurder beweerde deze te hebben gekocht en naar Nederland te vervoeren, maar de eigenaar van de machine was niet op de hoogte van enige verkoop. De bestuurder werd gearresteerd en het voertuig werd getakeld voor verder onderzoek in samenwerking met de Nederlandse politie.