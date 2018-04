Geen boete voor wie met vervuilende auto door omleiding in LEZ komt

Door de vele werkzaamheden in de stad zijn er heel wat omleidingen. En soms belanden mensen met een oude vervuilende wagen plots ongewild in de lage emissiezone.



Een man uit Duffel had dat voor. Hij werkt in Deurne en hoeft normaal met zijn wagen niet in de binnenstad te zijn. Maar door de werkzaamheden op de Ring moest hij een omleiding volgen. En die leidde hem wel tot in de zone, waarbinnen hij met zijn oude wagen niet mag komen. Normaal zou hij dan een boete van 125 euro krijgen, maar het kabinet van schepen van Leefmilieu Ait Daoud zegt dat er bij situaties als deze géén boete volgt.