Geen carnavalsstoet: praalwagens bouwen is niet mogelijk

In 2021 zal er geen carnavalsstoet door Essen trekken. Dat heeft de carnavalsvereniging 'De Ossekoppen' nu al beslist, in overleg met het gemeentebestuur. De reden is uiteraard de covid-19-pandemie waardoor het onmogelijk is om de stoet in veilige omstandigheden te organiseren. Er wordt wel nagedacht over een alternatief feestprogramma.