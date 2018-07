Geen cash meer nodig op bus en tram

Reizigers van De Lijn hebben geen cash geld meer nodig voor hun rit met de bus of tram. Voortaan kunnen ze via de app van de vervoermaatschappij de meest gebruikte losse vervoerbewijzen kopen. Deze digitale vervoerbewijzen zijn goedkoper dan hun papieren tegenhangers. Dankzij de digitalisering spaart De Lijn op termijn de kosten en het papier uit voor 12 miljoen vervoerbewijzen.

Alle vervoerbewijzen in 1 app

Via de vernieuwde app van De Lijn zijn alle digitale vervoerbewijzen voortaan te vinden onder één dak:

het m-ticket: een digitaal kaartje voor een enkele rit

de m-card10: een tienrittenkaart

en de m-daypass: een dagpas voor een onbeperkt aantal ritten op één dag

Nieuw in de app zijn het m-ticket en de m-daypass. Het m-ticket was tot voor kort alleen te koop via de apps van externe partijen. De m-daypass is een nieuw vervoerbewijs, het is een digitale dagpas voor een onbeperkt aantal ritten op een dag. De dagpas is ook per sms aan te vragen. De m-card10 was al langer te koop in de app van de vervoermaatschappij.

Digitaal tot 40 % goedkoper

Alle digitale vervoerbewijzen zijn goedkoper dan hun papieren tegenhanger bij de chauffeur. Bij de vervoerbewijzen per sms rekent de mobiele operator 0,15 euro aan voor de aanvraag-sms.

Tarieven digitale vervoerbewijzen De Lijn

Via de app Per sms Papieren vervoerbewijs Enkele rit € 1,80 (m-ticket) € 2 + 0,15 (sms-ticket) € 3 Tienrittenkaart (ritprijs) € 1,50 (m-card10) - € 1,60 (VVK) (Lijnkaart) Dagpas € 6 (m-daypass) € 6 + 0,15 (sms-dagpas) € 6 (VVK) € 8 (chauffeur)

Digitale dagpas via app en sms

Er zijn 2 manieren om een digitale dagpas aan te vragen: via de app van De Lijn of per sms. Per sms kan dit door DLD te sturen naar het verkorte nummer 4884. Een digitale dagpas kost 6 euro. Bij aanvraag per sms komen daar 0,15 euro kosten bij voor de telecomoperator.

(bericht en foto : De Lijn)