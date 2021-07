Nieuws Geen Cirque@Taque dit jaar: "Het is té complex"

Slecht nieuws dan voor festivalliefhebbers in de Antwerpse Noordrand, want Cirque@Taque in Ekeren gaat dit jaar dan toch niét door, ondanks eerdere hoopvolle berichten. Maar corona is eens te meer spelbreker. De organisatoren wilden het festival open en gratis houden, maar dat zou dit jaar eenvoudigweg niet mogelijk zijn.