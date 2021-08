Nieuws Geen corona-besmettingen in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen

Er zijn voorlopig geen corona-besmettingen in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen. In een woonzorgcentrum in Zaventem overleden de afgelopen twee weken 7 gevaccineerde bewoners na een besmetting met een nieuwe Columbiaanse virusvariant. Maar in Antwerpen lijkt de situatie dus goed onder controle. Ook op de locatie waar besmette zeelieden worden opgevangen blijken de vaccins het personeel goed te beschermen.