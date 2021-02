Nieuws Geen corona-outfits welkom op Carnavalfeest

Kom bij carnaval niet af met iets over corona. Dat is wat veel scholen vragen, maar ook carnavalsverenigingen. Humor is belangrijk bij carnaval, maar lachen met corona, dat is toch een brug te ver, zeker op dit moment van de pandemie. En dus vragen de scholen om de kinderen niet te verkleden in iets dat verwijst naar corona.