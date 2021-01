Geen corona-uitstel meer mogelijk tijdens play-offs

Vanaf de play-offs in april zal het niet langer mogelijk zijn om uitstel aan te vragen wanneer er meer dan zeven coronagevallen vastgesteld zijn binnen de kern van een club. Daarover heeft de Pro League vandaag op een algemene vergadering een akkoord bereikt. Enkel in de barragewedstrijden om promotie/behoud is dat wel nog mogelijk.

Om een zo eerlijk mogelijk verloop van de competitie te garanderen, voerde de Pro League begin dit seizoen een overgangsmaatregel in. Als minstens zeven A-kernspelers coronapositief zijn, mag een club volgens het coronaprotocol uitstel aanvragen. Daar werd dit seizoen al gretig gebruik van gemaakt. Maar omdat het praktisch moeilijk wordt om na april nog nieuwe data voor de uitgestelde competitiewedstrijden te vinden, gaat de uitzonderingsmaatregel vanaf de play-offs op de schop.

De acht ploegen (nummers 1 tot 4 in Champion's Play-Off en nummers 5 tot 8) moeten het in de nacompetitie dan maar zien te rooien met de spelers die negatief testten bij de wekelijks controle. Alleen het barrageduel om promotie/behoud tussen de voorlaatste van 1A en de nummer twee van 1B kan nog uitgesteld worden. Ook tot de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie (in het weekend van 17 en 18 april) kan een ploeg bij een corona-uitbraak om uitstel vragen.

(foto Pixabay)