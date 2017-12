Geen dagen zonder vlees in 2018

Er komt volgend jaar geen nieuwe 'Dagen Zonder Vlees'. 2018 wordt een pauzejaar, maar daarom nog niet het einde van de actie.



Al 6 edities waren er van de actie, waarbij honderdduizenden deelnemers zich 40 dagen lang engageerden om geen, of minder, vlees te eten. Sinds de actie begon, in 2011, is de vleesconsumptie in Belgiƫ sterk gedaald. Het doel van Dagen Zonder Vlees was om mensen te laten nadenken over de gevolgen van het vlees dat ze eten. Dat doel is alvast bereikt, stelt de organisatie. Nu gaat de vzw nadenken over nieuwe plannen voor de toekomst.