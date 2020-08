Geen daler of kampioen als helft voetbalcompetitie niet afgewerkt is

De Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op voorstel van de Pro League de gevolgen van een voortijdige stopzetting van de competities in 1A en 1B komend seizoen reglementair vastgelegd. Uit de meest recente publicatie in de bondsbladen blijkt dat er geen kampioen of degradant wordt aangewezen als minder dan de helft van de reguliere competitie is afgewerkt.

Voortaan is het reglementair bepaald dat bij een definitieve staking van de competities door een overmachtssituatie zoals een heropflakkering van Covid-19, sportieve gevolgen gegeven worden aan het klassement na de laatst gespeelde match. Op voorwaarde dat alle ploegen minstens één keer tegen elkaar hebben gespeeld én de helft van het reguliere kampioenschap is afgewerkt. In 1A moeten er dus minstens 17 duels gespeeld zijn, in 1B volstaan 14 matchen. Als niet aan die voorwaarde wordt voldaan, wordt het seizoen geannuleerd. Er zal bijgevolg geen kampioen zijn, geen sportieve dalers en geen stijgers.

Europese tickets

De verdeling van de Europese tickets gebeurt dan op basis van de prestaties in de laatste vijf seizoenen. Opvallend: als de barragematch tussen de voorlaatste uit 1A en de tweede uit 1B niet kan plaatsvinden, behoudt de 1A-ploeg zijn plek in de hoogste afdeling. De Hoge Raad keurde ook goed dat een profclub waarin zeven spelers tegelijk besmet zijn met Covid-19 uitstel mag vragen om de eerstvolgende wedstrijd uit te stellen. Het komt kalendermanager Nils Van Brantegem vervolgens toe om daarover te oordelen. Sowieso bepaalt het protocol van de Pro League al dat een speler die positief test minstens zeven kalenderdagen niet mag uitkomen voor zijn team en in isolatie moet.