"Geen draagvlak voor drie Tomorrowland-weekends"

Booms burgemeester Jeroen Baert is niet gewonnen voor een derde Tomorrowland-weekend volgend jaar, dat dat zie hij vanmorgen op Radio 2.

De editie van dit jaar van het populaire dancefestival in de Schorre in Boom is door de coronacrisis geannuleerd en om het financiële verlies goed te maken overweegt de organisatie daarom volgend jaar niet twee, maar drie festivalweekends te organiseren, dat zag u gisteren al in het Atv-nieuws. Maar volgens burgemeester Baert bestaat daar geen draagvlak voor in z'n gemeente. Hij begrijpt dat 't moeilijke tijden zijn voor de evenementensector, maar elke beslissing over een festival volgend jaar vindt hij voorbarig.