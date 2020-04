VOKA : 'Geen duidelijkheid over heropstart economie'

Voka betreurt een gebrek aan duidelijkheid over de heropstart van de economie. De Vlaamse werkgeversorganisatie begrijpt dat de Nationale Veiligheidsraad de verschillende maatregelen tegen de coronapandemie verlengt, maar vindt dat de overheid te lang wacht met een 'slim en gefaseerd exitplan' dat de Belgische economie kan redden.

Voor Voka is de balans van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te mager. Er wordt teveel vooruitgeschoven en er is te weinig perspectief voor bedrijven en hun werknemers, stelt het Vlaams netwerk van ondernemingen in een persbericht. De overheden onderschatten de urgentie om maatregelen te treffen tegen een 'economisch drama dat op ons afkomt'. 'Op enkele aanpassingen na, blijft alles nog minstens twee weken hetzelfde. De gezondheid primeert, dat hebben we steeds gezegd. Maar er is ook nood aan perspectief en een plan', reageert gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Steeds meer bedrijven willen opnieuw opstarten en hun personeel niet van tijdelijke naar definitieve werkloosheid laten gaan, stelt hij. 'Onze ondernemingen hebben al massaal maatregelen getroffen om veilig te kunnen werken. Na de goede overheidsmaatregelen om onze ondernemingen te steunen, zijn er nu maatregelen nodig voor een slimme en gefaseerde heropstart van de economie', besluit de Voka-topman.

(foto © Belga)