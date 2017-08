"Geen eersteklassematchen meer op zondagmiddag"

Geen matchen meer in eerste klasse tussen 14u en 18u. Daarvoor pleit Voetbal Vlaanderen. Zij gaan overleggen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League. Zij willen dat die zondagnamiddag enkel amateurclubs spelen. Want die clubs voelen nu steeds meer dat supporters wegblijven van hun matchen omdat ze thuisblijven om de wedstrijd van hun favoriete profclub op televisie te volgen. Dat voelen de kleine clubs dus in hun portefeuille. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) steunt het initiatief.

Begin dit jaar ontstond Voetbal Vlaanderen door een fusie van vier Vlaamse voetbalfederaties. Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV), de Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF) en de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond (KBLVB) gingen op in Voetbal Vlaanderen. Zo kwamen veld- , zaal- en minivoetballers en futsallers onder één dak.