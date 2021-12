"Geen enkele sector kreeg zoveel middelen voor ventilatie en testing als het onderwijs"

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) hoopt dat de virologische situatie in aanloop naar de kerstvakantie verbetert zodat er in die vakantie toch meer jeugdactiviteiten kunnen plaatsvinden. Dat heeft hij woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Freya Perdaens. De jeugdsector heeft de voorbije dagen aangedrongen op meer duidelijkheid. Vorige week heeft het Overlegcomité een aantal beslissingen genomen die ook een impact hebben op de jeugdsector. Daarbij werden de vrijetijdsactiviteiten voor het eerst uiteengetrokken. Zo mag er in binnenruimtes nog wel gesport worden, maar zijn andere activiteiten (bv. knutselen, spelletjes, vergaderen,...) in dezelfde ruimte niet toegelaten. De sector drong daarom aan op meer duidelijkheid en een bijsturing voor de kerstvakantie. 'De onduidelijkheid weegt op de vrijwilligers', zo kaartte N-VA-parlementslid Freya Perdaens woensdag aan in het Vlaams Parlement. CD&V-minister Benjamin Dalle erkent dat de maatregelen 'niet altijd makkelijk te begrijpen zijn'. 'Ik deel voor een groot deel de frustratie', aldus Dalle. Maar 'de maatregelen zijn wat ze zijn' en het komt er nu volgens Dalle op aan om de jeugdorganisaties te ondersteunen. Volgens Dalle, die woensdagochtend nog overleg heeft gehad met de sector, lopen de huidige afspraken in principe tot 28 januari, maar is er afgesproken om de maatregelen in de week van 20 december te evalueren. Hij hoopt dat de virologische situatie verder verbetert zodat het mogelijk wordt om 'extra activiteiten' in de kerstvakantie mogelijk te maken. N-VA-politica Perdaens reageerde wat ontgoocheld. 'Ik had liever goed nieuws gehad, maar dat is er helaas niet'.