Lee, het katje uit Peru, mag blijven leven. Dat heeft de rechtbank vanmorgen beslist. De rechter gaat dus niet in op de vraag van het Federaal Voedselagentschap om de kat te euthanaseren. Een Stabroekse studente nam het katje begin april mee uit Zuid-Amerika, maar het FAVV had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een risicoland is voor hondsdolheid.