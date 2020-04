De paasvakantie is voorbij, maar naar school gaan kan nog niet door de coronacrisis, hoeft het nog gezegd te worden. Vanaf vandaag krijgen schoolkinderen dan ook preteaching of aanlooplessen waarbij de leerstof twee keer aangeboden wordt aan alle leerlingen. Ze krijgen de leerstof een eerste keer via het afstandsonderwijs, en een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten.