Geen extra besmettingen na hertestingen in Edegem

Sinds gisteren kan u ook online zien hoeveel mensen er nu al een prikje hebben gekregen in uw stad of gemeente. Die lijst vindt u op vlaamse-vaccinatie-teller.be. Maar hieronder verzamelen we voor u de informatie voor alle gemeenten uit onze regio. We hebben de gemeenten met elkaar vergeleken. Hieronder ziet u dus hoe goed uw gemeente het doet in vergelijking met de andere gemeenten uit het Antwerpse arrondissement. Naast het percentage van het aantal volwassenen dat al gevaccineerd is in uw gemeente, ziet u hoeveel prikjes er al effectief zijn gezet. In heel de regio heeft nog niemand al een tweede prikje gekregen. Op dit moment doet Rumst het procentueel het best bij ons. Daar is al 3,40 procent van alle volwassenen gevaccineerd. In totaal betekent dat dat al 411 inwoners één dosis hebben gekregen. 1. Rumst 3,40 % van volwassenen ingeënt. 411 mensen. 2. Aartselaar 3,27 % van volwassenen ingeënt. 388 mensen. 3. Hove 3,11 % van volwassenen ingeënt. 207 mensen. 4. Boechout 2,96 % 322 5. Malle 2,94 % 372 6. Niel 2,88 % 233 7. Lint 2,88 % 200 8. Stabroek 2,79 % 424 9. Mortsel 2,73 % 570 10. Wommelgem 2,64 % 276 11. Zoersel 2,59 % 470 12. Brecht 2,34 % 563 13. Zwijndrecht 2,34 % 358 14. Wuustwezel 2,31 % 396 15. Wijnegem 2,24 % 183 16. Edegem 2,21 % 396 17. Boom 2,19 % 311 18. Kapellen 2,15 % 472 19. Kontich 2,13 % 365 20. Borsbeek 2,10 % 182 21. Schelle 2,10 % 143 22. Ranst 2,03 % 319 23. Kalmthout 2,02 % 307 24. Schilde 1,89 % 309 25. Schoten 1,74 % 487 26. Zandhoven 1,64 % 177 27. Brasschaat 1,47 % 164 28. Antwerpen 1,45 % 5935 29. Essen 1,30 % 199 30. Hemiksem 1,01 % 91 Foto Belga