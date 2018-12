Geen extra veiligheidsmaatregelen op Antwerpse kerstmarkt

Er komen voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen op de kerstmarkt in Antwerpen. Er zijn al maatregelen tegen terreur en ook na de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg blijven die van kracht.



Afgelopen zaterdag is de 'Winter in Antwerpen' begonnen. De politiediensten zijn voorbereid en er is een risicoanalyse gemaakt om de aanpak te bepalen. Agenten zijn op het terrein aanwezig, zowel in uniform als in burger. De toegang tot de kerstmarkt is afgebakend met politiecombi's. De politie wil absoluut geen nodeloze paniek zaaien. Wel zijn ze waakzaam en wordt er aan de bezoekers gevraagd om dat ook te zijn.

(Foto : Pixabay)