Deze middag is de derde grootste diamant die ooit gevonden is, aangekomen in Antwerpen. Een reusachtige ruwe diamant is het, van maar liefst 1175 karaat. De steen van 235 gram werd vorige maand gevonden in Botswana. Maar het is hier, bij HB Antwerp, dat de diamant zal worden geanalyseerd en geslepen. Want 'cut in Antwerp', dat blijft een keurmerk in de wereld van de diamant.