Geen grote evenementen op Antwerp Pride 2021

De veertiende editie van Antwerp Pride die in 2021 doorgaat van woensdag 11 tot en met zondag 15 augustus zal nog zonder de grote publieksevenementen zijn. De organisatie bereidt een Pride voor met kleinere initiatieven die focussen op de inhoud.



Vorige zomer kwam Antwerp Pride al met een alternatief programma en ook de volgende zomer bereidt de organisatie een programma voor zonder grote Antwerp Pride Parade, Love United Festival en Closing Festival. De organisatie wil vermijden dat er plannen worden gemaakt die misschien niet waargemaakt kunnen worden in het kader van de pandemie.



“We hopen samen met iedereen dat de zomer van 2021 beter wordt dan de zomer van vorig jaar. Maar er is nog te weinig garantie dat we deze zomer al op volle kracht Pride kunnen vieren,” zegt Antwerp Pride voorzitter Bart Abeel. “Onze organisatie wordt volledig gedragen door vrijwilligers en een grote Pride organiseren kost tijd. Daar moeten we nu aan beginnen, maar we weten op dit moment nog niet of we in augustus 100.000 mensen mogen samenbrengen. Daarnaast hebben we hele trouwe sponsors, die we zeer dankbaar zijn, maar ook voor hen is het moeilijk om prognoses te maken voor de komende maanden.”



De organisatie gaat daarom een programma uitwerken met kleinere initiatieven. Vorig jaar kwam het jaarlijkse feest voor de holebi- en transgendergemeenschap ook met een alternatief programma. Er was een Trail of Stories - een wandelparcours langs dertien portretten van Antwerpenaren - een tentoonstelling in het M HKA en er werd vooral ingezet op het digitale met Antwerp Pride TV.



“Dat was succesvol en werd zeer gewaardeerd. Vorig jaar hebben we ter elfder uren een alternatief programma moeten bedenken. Nu kunnen we rustig de tijd nemen om de sporen die we vorige zomer hebben uitgezet verder te onderzoeken en te verbeteren. We zullen er in elk geval opnieuw een bruisende, vrolijke en zinvolle Pride van maken.” zegt Abeel



Het thema van Antwerp Pride 2021 wordt einde januari bekendgemaakt. In 2019 trok Antwerp Pride 150.000 bezoekers naar de stad.