Zowat alle huisartsen van de huisartsenkring Noord Antwerpen, net geen 120 zijn er dat, laten zich vaccineren tegen het coronavirus. Ze laten dat in een brief uitdrukkelijk weten aan hun patiënten. Want ze krijgen de laatste dagen en weken die vraag meer dan eens. Gaat u zich vaccineren? En zou ik dat best doen? De huisartsen willen daar een duidelijk antwoord op geven en hopen op die manier zoveel mogelijk patiënten te overtuigen om hetzelfde te doen.