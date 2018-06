Geen huisartsen van wacht meer in Essen

Sinds dit weekend zijn er geen huisartsen meer van wacht in Essen. Wie een dokter wil raadplegen, moet voortaan naar de wachtpost bij het Klina in Brasschaat.



Minister De Block legde de verplichting op huisartsenwachtposten op te richten gelinkt aan een ziekenhuis. De dokters van Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht en Brasschaat starten daarom zo'n wachtpost in het Klina. Voor het gemeentebestuur van Essen is de post in Brasschaat te ver weg. De burgemeester vreest dat de Minder Mobielen Centrale en de ambulancedienst overbelast zullen worden, door mensen die geen dringende hulp nodig hebben. Het bestuur overweegt zelf een post op te richten in Essen. Wie zich niet kan verplaatsen, kan ook nu vragen dat er een huisarts langs komt.