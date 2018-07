Geen huldiging voor Rode Duivels in Antwerpen

Alle ogen zullen morgen natuurlijk vooral gericht zijn op Romelu Lukaku. Hij toont op dit WK dat hij een echte wereld-spits is. Iets wat zijn eerste trainer nog niet meteen in hem zag toen Lukaku op 6-jarige leeftijd bij Rupel Boom begon te voetballen. Die trainer, dat is Erwin Wosky uit Niel. Hij zag in Romelu toen een gewone vriendelijke jongen, die veel doelpunten maakte. En die ook al bijzonder snel.... en groot was.