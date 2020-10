Geen kermisweekend in Schelle

Het schepencollege van Schelle besliste vandaag om de geplande kermis op 16-18 oktober niet te laten plaatsvinden. Deze beslissing werd genomen op basis van de stijgende besmettingscijfers in ons land maar ook in Schelle zelf.

Burgemeester Rob Mennes (CD&V): ‘De laatste dagen stijgen de besmettingscijfers in Schelle opnieuw. Als bestuur volgen we dit, samen met alle veiligheidsdiensten, van zeer nabij op. In deze omstandigheden is het niet verantwoord om de kermis verder te organiseren. Dit evenement zou, hoe goed geregeld ook, heel wat mensen samenbrengen. De ideale omstandigheid voor het virus om zich verder te verspreiden. We begrijpen de teleurstelling van de foorkramers en van onze jonge inwoners. Maar we moeten nu, allemaal samen, onze verantwoordelijkheid nemen om een totale lockdown te voorkomen en de druk op onze zorgverlening onder controle te houden. Ik vraag alle Schellenaren om zich strikt aan de opgelegde maatregelen rond sociaal contact en hygiëne te houden.'