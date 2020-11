In het testdorp op Spoor Oost in Borgerhout wordt vanaf vandaag ook met sneltesten gewerkt. Dankzij die testen kunnen superverspreiders sneller opgespoord worden. Het resultaat is al na een kwartier gekend, in tegenstelling tot de gewone coronatesten die eerst naar een labo moeten en waarvan de resultaten soms dagen op zich laten wachten. De sneltesten blijven voorlopig wel voorbehouden voor prioritaire diensten.