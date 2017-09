Geen Lady Gaga op 1 oktober in het Sportpaleis

Ondanks het minder goede weer trokken die de afgelopen twee weekends heel wat volk naar de vele evenementen in en rond de haven. Gisteravond was dat ook zo op Party of Antwerp, het feestje ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het nieuwe Havenhuis. Discobar A moeder had geen moeite om de dansvloer op het Zaha Hadidplein vol te krijgen.