Geen lege maag meer dankzij 'alle dagen honger'

Heerlijk Antwerpen is een nieuwe culinaire gids voor Antwerpenaars en alle andere wereldburgers. De auteurs zijn de co-oprichters van de foodblog 'alle dagen honger'.

De gids 'heerlijk Antwerpen' is opgedeeld in opgedeeld in verschillende wijken in Antwerpen. Zo komen Borgerhout, het Zuid, Zurenborg, het centrum, het Eilandje, de stationsbuurt en Antwerpen-Noord aan bod. Niet alleen restaurants en eethuizen, er zijn ook recensies over bakkers, slagers, traiteurs, tearooms en cafés. In totaal worden ongeveer 300 zaken beschreven. De culinaire gids kost 19,95 euro