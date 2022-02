Geen maaltijdleveringen bij Deliveroo

Maaltijdkoerier Deliveroo heeft door het stormweer de dienstverlening momenteel stopgezet. Door het stormweer en de weerwaarschuwingen is Deliveroo momenteel in heel het land niet beschikbaar, klinkt het. Het bedrijf verwijst daarbij naar de veiligheid van de koeriers. 'We zullen de situatie blijven monitoren en in nauw contact blijven met onze partners en koeriers om hen te laten weten wanneer we van plan zijn deze gebieden weer te openen', zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel in een persbericht.

Er is geen verplichting om te werken bij slecht weer of als een koerier zich niet veilig voelt, aldus Deliveroo. Indien heel de zone sluiten niet nodig blijkt, 'verkorten we de leveringsafstanden om ervoor te zorgen dat, indien een koerier ervoor kiest om toch te werken, hij of zij rustig de tijd kan nemen en veilig en op zijn gemak kan rijden'.

Foto Belga