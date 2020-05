Een achtervolging met snelheden tot 100 kilometer per uur in de bebouwde kom. Dat speelde zich vannacht af tussen Borgerhout en Wijnegem. De politie wilde een bestuurder controleren, maar die had daar geen zin in en sloeg op de vlucht. De dollemansrit eindigde dus in Wijnegem, waar de bestuurder ook nog meerdere auto's beschadigde, waaronder ook een politiecombi. Eén verdachte kon worden ingerekend, de andere is nog voortvluchtig.