Vanaf vandaag geldt code geel in ons land. Dat wil zeggen dat u in de horeca of bij een concertbezoek geen coronapas meer nodig hebt. Ook de mondmaskers mogen af. Alleen op het openbaar vervoer en in zorginstellingen blijft een mondmasker verplicht. Maar in de winkel hoeft het dus niet meer dat is voor velen toch een hele opluchting.