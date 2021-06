Geen mondmasker meer nodig op straat in Kontich

In oktober vorig jaar werd in Kontich de mondmaskerplicht ingevoerd in publiek druk bezochte plaatsen zoals de winkelstraten en de schoolomgeving. Aangezien de vaccinatiecampagne op kruissnelheid komt en een steeds groter deel van de bevolking gevaccineerd wordt, ziet het lokaal bestuur Kontich nu af van de mondmaskerplicht in deze zones. Sinds maandag 14 juni moet er geen mondmasker meer gedragen worden in de winkelstraten en schoolomgeving. De borden die deze mondmaskerzones aanduiden, werden weggenomen.

Antwerps gouverneur Cathy Berx besliste op 11 juni 2021 om de provinciale politieverordening met betrekking tot de mondmaskerplicht op te heffen vanwege de positieve evolutie in de epidemiologische situatie en de realiteit op het terrein. Zo verdwijnt de mondmaskerplicht op verschillende plaatsen.



Ook het lokaal bestuur Kontich heft de mondmaskerplicht op in de winkelstraten en schoolomgeving. De mondmaskerplicht verdwijnt in de Mechelsesteenweg vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot en met het Gemeenteplein, de Molenstraat en de Antwerpsesteenweg tot aan de Hofstraat. Ook geldt er geen mondmaskerplicht meer binnen de straal van 200 meter van de in- en uitgangen van de verschillende scholen in de gemeente.



Het lokaal bestuur Kontich blijft evenwel de mondmaskerplicht handhaven in de publiek toegankelijke delen van de openbare gebouwen zoals de bibliotheek, de academie, het cultuurhuis, het Gemeentehuis enzovoort. Dit om verwarring te vermijden bij de inwoners over het al dan niet dragen van het mondmasker in de verschillende gebouwen.

Foto Belga