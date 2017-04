Geen nieuw proces voor pedofiel Pieter Ceulen

Er komt dan toch geen nieuw proces voor de Antwerps-Nederlandse pedofiel Pieter Ceulen. Het hof van cassatie heeft dat verzoek afgewezen.

In eerste aanleg werd de 61-jarige Ceulen begin vorig jaar veroordeeld omdat hij zijn pleegdochters in de Filipijnen en Cambodja misbruikt had. Hij filmde het misbruik en deelde dat met andere pedofielen wereldwijd. Daarvoor kreeg hij 19 jaar cel. In beroep werd die straf vorig jaar in november bevestigd. Hij trok naar het hof van cassatie omdat hij vond dat zijn proces niet eerlijk was verlopen. Maar daar had het hof vandaag dus geen oren naar. De straf van 19 jaar cel is nu definitief. Hij kan zich nog wel wenden tot het Europees hof voor de Rechten van de mens, maar dat is voorlopig nog niet beslist.