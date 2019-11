Geen nieuwe Mercado in Antwerpen : standhouders starten eigen zaakjes

Er komt geen nieuwe Mercado in Antwerpen. Mercado was de overdekte hal aan de Groenplaats waar beginnende en ervaren chef-koks aan eigen standjes hun gerechten aanprezen. Maar de initatiefnemers zijn niet meer op zoek naar een locatie om er opnieuw mee te beginnen. Jammer, vinden heel wat standhouders die destijds in Mercado hun eerste stappen zetten in de horeca en nu eigen restaurants uitbaten in de stad.