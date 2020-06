Geen plaats in school voor Buitengewoon Onderwijs "Je wereld stort in"

Bijna de helft van de leerlingen die is ingeschreven in een school voor buitengewoon onderwijs, heeft géén plaats gekregen. Die onthutsende cijfers maakt de stad vandaag bekend. Voor het eerst moest er ook online aangemeld worden voor de scholen in het buitengewoon basisonderwijs. En dit om te voorkomen dat er zoals vroeger opnieuw gekampeerd zou worden aan de schoolpoort. Maar er is dus een groot capaciteitstekort. 48 procent van de kinderen met een beperking heeft nog geen plekje op school.