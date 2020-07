Op het Schoonselhof in Hoboken is vanmorgen hulde gebracht aan het graf van Herman van den Reeck, een jonge Antwerpenaar die honderd jaar geleden overleed nadat hij door de politie was neergschoten bij een verboden 11 juli-betoging. Vlaamse verenigingen verzamelden op de begraafplaats om te beklemtonen dat wie zich als flamingant uit daarom nog niet rechts is.