Video: Geen procedureslag Oosterweel?

Van 6 februari tot uiterlijk 1 juni zijn beide liften van de Kennedyfietstunnel in Antwerpen buiten gebruik. De voorbije maanden waren er geregeld pannes en daarom worden ze nu gerenoveerd om het aantal storingen sterk terug te dringen. De trappen blijven wel bruikbaar, maar voor een lift moeten gebruikers uitwijken naar de Sint-Annatunnel. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. De Kennedyfietstunnel is samen met de Sint-Annatunnel de enige directe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de beide Scheldeoevers. Nu kennen de liften van de fietstunnel te pas en te onpas pannes, wat het onaangenaam en voor sommigen onmogelijk maakt om met de bromfiets, fiets of te voet tussen beide oevers te pendelen. De vernieuwing gebeurt zowel aan de sturing en de kabels, als aan liftdeuren en de binnenkant van de liftkooi. Die krijgt een volledig nieuw jasje met onder meer nieuwe binnenbekleding en een nieuwe parlofoon. Het geheel van aanpassingen moet het comfort van de gebruikers verbeteren. Al veroorzaakt dat dus wel een tijdlang hinder. De werken starten maandag 6 februari, aan beide liften tegelijkertijd . De liften blijven afgesloten tot uiterlijk 1 juni, al streeft men ernaar de liften begin mei al opnieuw open te stellen.