Geen reclameborden met camera's in Wijnegem Shopping Center

In een aantal Belgische winkelcentra duiken reclameborden op van het bedrijf Decaux met ingebouwde camera's.

Bedoeling is informatie te verzamelen over de passanten: zijn het mannen of vrouwen, volwassenen of kinderen, en hoe reageren ze op de reclameboodschappen? Allemaal heel interessant voor de adverteerder, maar privacy-experts zijn bijzonder kritisch. In Wijnegem Shopping Center gebeurt het alvast niet. Het behoort tot de policy van het winkelcentrum om geen externe publiciteit toe te laten in de wandelruimte.