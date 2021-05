Geen rijbewijs, toch een luxewagen

Op basis van informatie vanuit de wijkwerking ging de verkeerspolitie op zoek naar de bestuurders van een BMW i8 waarvan vermoed werd dat de eigenaars rondreden zonder te beschikken over een geldig rijbewijs. Dinsdag werd het voertuig opgemerkt op de Turnhoutsebaan, de bestuurder droeg zijn gordel niet en de motards besloten over te gaan tot een controle. De bestuurder (31) bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Meer nog, hij bleek veroordeeld tot een rijverbod dat loopt tot 2036. Al moet hij natuurlijk eerst zijn rijbewijs halen.

De eigenaar van de wagen was de partner van de man. Zij was ook niet in het bezit van een rijbewijs, haar voorlopig rijbewijs was al 7 jaar niet meer geldig. Er werd in opdracht van het parket beslist om het voertuig te takelen om nieuwe inbreuken te voorkomen.

Foto Politie Antwerpen