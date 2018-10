Einde soap : Geen sanctie voor Loris Brogno

Een week eerder dan oorspronkelijk gepland heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal vanochtend beslist om Loris Brogno geen sanctie op te leggen voor zijn uitsluiting tijdens de wedstrijd KFCO Beerschot Wilrijk - KVC Westerlo van zaterdag 10 augustus.

Als reden voor de vrijspraak werd geoordeeld dat "het positieve bewijs van de goedkeuring van de 'oude' indicatieve tabel door het daartoe bevoegde orgaan van de Pro League, zoals vereist in artikel B.1905.1 van het Bondsreglement, in casu niet is geleverd." Met andere woorden: geen boete en geen schorsing voor Loris Brogno.

Hiermee komt er een einde aan deze "soap", waarbij het dossier tijdens de voorbije negen weken - mede als gevolg van de nodige beroepsprocedures - op zowat elke tafel van alle mogelijke commissies van de Koninklijke Belgische Voetbalbond belandde. We zetten ze voor de volledigheid - en omdat we het amusant vinden - nog eens op een rijtje: Bondsparket, Geschillencommissie voor het Profvoetbal, opnieuw Bondsparket, Geschillencommissie Hoger Beroep, Evocatiecommissie... en nogmaals Geschillencommissie Hoger Beroep.

(bericht website KFCO Beerschot Wilrijk - foto © Belga)