Geen skivluchten vanop Antwerpse luchthaven

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht, maar nu is het ook officieel. Er zullen deze winter geen skivluchten zijn vanuit de luchthaven van Antwerpen naar het Zwitserse Sion.





De nieuwe luchtvaart-maatschappij Powdair ging die vluchten normaal verzorgen, maar eerder deze week trok hun belangrijkste investeerder zich onverwacht terug. De maatschappij ging op zoek naar geld om deze winter alsnog te kunnen vliegen en zegt ook een nieuwe investeerder gevonden te hebben waarmee de financiële toekomst verzekerd is. Maar omdat er nog een onderzoek moet gebeuren, wat minstens een maand in beslag neemt, is er beslist om deze winter nog niet te vliegen. Wie een ticket had, krijgt dat terugbetaald. En Powdair rekent erop om volgend jaar wel te kunnen opstijgen.

Foto Belga